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1 час назад

Раскрыты тайные концерты Сердючки для российских олигархов

Елена Прошина

Украинский артист Андрей Данилко, более известный под сценическим образом Верки Сердючки, тайно давал в России концерты для олигархов. Как рассказал партнер агентства «Ру-концерт» Кирилл Чибисов в беседе с Woman.ru, певец заявил об уходе со сцены в 2018 году, когда у него из-за тяжелого графика начались проблемы со здоровьем, однако он оставил для себя возможность зарабатывать и приезжал на частные мероприятия.

Раскрыты тайные концерты Сердючки для российских олигархов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Андрей Данилко точно приезжал в Россию несколько раз. Образ Верки Сердючки любят у нас в стране и при возможности заказывают его выступления. А то, что о них не знает широкая общественность, так это вполне логично. Такие концерты делаются в частном порядке, для ограниченного количества зрителей. Очень богатых людей, а все мы знаем эти места: Рублевка и так далее», заявил он.

При этом во время пандемии Данилко заявлял, что не выступает в России, однако, по словам Чибисова, он все же приезжал в страну.

«За пандемию Данилко точно был в России, даже в последний год. Обычно он с группой приезжает на поезде, поэтому визит проходит тихо», — отметил он.

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,
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