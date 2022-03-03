Раскрыты тайные концерты Сердючки для российских олигархов

Украинский артист Андрей Данилко, более известный под сценическим образом Верки Сердючки, тайно давал в России концерты для олигархов. Как рассказал партнер агентства «Ру-концерт» Кирилл Чибисов в беседе с Woman.ru, певец заявил об уходе со сцены в 2018 году, когда у него из-за тяжелого графика начались проблемы со здоровьем, однако он оставил для себя возможность зарабатывать и приезжал на частные мероприятия.
«Андрей Данилко точно приезжал в Россию несколько раз. Образ Верки Сердючки любят у нас в стране и при возможности заказывают его выступления. А то, что о них не знает широкая общественность, так это вполне логично. Такие концерты делаются в частном порядке, для ограниченного количества зрителей. Очень богатых людей, а все мы знаем эти места: Рублевка и так далее», заявил он.
При этом во время пандемии Данилко заявлял, что не выступает в России, однако, по словам Чибисова, он все же приезжал в страну.
«За пандемию Данилко точно был в России, даже в последний год. Обычно он с группой приезжает на поезде, поэтому визит проходит тихо», — отметил он.