Семенович рассказала об отношениях с фетишистом

Певица Анна Семенович призналась, что за ней три месяца ухаживал «галантный кавалер», который оказался фетишистом — ему нравилось встречаться с известными личностями. В беседе с Teleprogramma.pro она рассказала, что мужчина водил ее в дорогие рестораны и дарил роскошные подарки, вроде сережек с бриллиантами.
Однажды Семенович решила похвастаться молодым человеком перед коллегой Славой. Однако та вспомнила, что за ней 15 лет назад ухаживал этот же молодой человек. Более того, по словам Славы, он оказывал знаки внимания многим публичным персонам и даже предлагал деньги за секс.
«Я тут же попросила знакомых "пробить" своего ухажера — оказалось, он женат и у него пятеро детей от разных женщин. И это был тот самый человек, который ухаживал за Настей! Он вернулся к прежним увлечениям и, как выяснилось, параллельно со мной также ухаживал еще за многими звездами. Вот такой фетиш у человека — любит только известных женщин», — резюмировала Семенович.
Напомним, что ранее приятель Семенович Вадим Богач подарил певице во время съемок клипа на песню «Ищу мужа» дорогой подарок. Блогер презентовал исполнительнице часы с бриллиантами стоимостью около 5 млн руб.