Семенович рассказала об отношениях с фетишистом

«Я тут же попросила знакомых "пробить" своего ухажера — оказалось, он женат и у него пятеро детей от разных женщин. И это был тот самый человек, который ухаживал за Настей! Он вернулся к прежним увлечениям и, как выяснилось, параллельно со мной также ухаживал еще за многими звездами. Вот такой фетиш у человека — любит только известных женщин», — резюмировала Семенович.