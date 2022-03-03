Шаляпин рассказал о поступающих угрозах

Певец Прохор Шаляпин заявил, что начал массово получать угрозы после того, как Telegram-канал Верховной рады Украины опубликовал номера артистов, поддерживающих спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В беседе с «КП» он заявил, что ему уже второй день угрожают расправой.
«Телефон разрывается от звонков и неадекватных сообщений. Украинские националисты организовали против меня, Филиппа Киркорова, Яны Рудковской, Николая Баскова настоящий террор», — заявил исполнитель.
Кроме того, ему поступают гневные сообщения, в которых обещают найти и расправится с ним. Причем хакеры также взламывают смартфоны звезд, после чего звонят всем, кто есть в их телефонной книге.
«Телефон Николая Баскова взломали хакеры. Мне с его номера звонили, я взял трубку, а там не Коля, а кто-то на украинском языке ругается. Я не понимаю, что происходит, почему моя гражданская позиция и поддержка России вызывает столько негатива в соцсетях. Я – патриот и никогда не променяю свои принципы на американский паспорт. Не знаю, на что рассчитывают националисты, нас не запугать такими фокусами», — рассказал исполнитель.