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6 часов назад

Шаляпин рассказал о поступающих угрозах

Рамблер

Певец Прохор Шаляпин заявил, что начал массово получать угрозы после того, как Telegram-канал Верховной рады Украины опубликовал номера артистов, поддерживающих спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В беседе с «КП» он заявил, что ему уже второй день угрожают расправой.

Шаляпин рассказал о поступающих угрозах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Телефон разрывается от звонков и неадекватных сообщений. Украинские националисты организовали против меня, Филиппа Киркорова, Яны Рудковской, Николая Баскова настоящий террор», — заявил исполнитель.

Кроме того, ему поступают гневные сообщения, в которых обещают найти и расправится с ним. Причем хакеры также взламывают смартфоны звезд, после чего звонят всем, кто есть в их телефонной книге.

«Телефон Николая Баскова взломали хакеры. Мне с его номера звонили, я взял трубку, а там не Коля, а кто-то на украинском языке ругается. Я не понимаю, что происходит, почему моя гражданская позиция и поддержка России вызывает столько негатива в соцсетях. Я – патриот и никогда не променяю свои принципы на американский паспорт. Не знаю, на что рассчитывают националисты, нас не запугать такими фокусами», — рассказал исполнитель.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Яна Рудковская,Николай Басков,Филипп Киркоров,Верховная Рада,
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