Шаляпин рассказал о поступающих угрозах

«Телефон Николая Баскова взломали хакеры. Мне с его номера звонили, я взял трубку, а там не Коля, а кто-то на украинском языке ругается. Я не понимаю, что происходит, почему моя гражданская позиция и поддержка России вызывает столько негатива в соцсетях. Я – патриот и никогда не променяю свои принципы на американский паспорт. Не знаю, на что рассчитывают националисты, нас не запугать такими фокусами», — рассказал исполнитель.