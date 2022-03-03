«Мозги остались в форме»: Проклова о своем состоянии

Перенесшая инсульт актриса Елена Проклова недавно выписалась из больницы и отдыхает в своем доме в Сочи. О своем состоянии она рассказала в интервью Woman.ru.

Фото: Youtube / НТВ Youtube / НТВ

— Здоровье, слава богу, в порядке, мозги тоже остались в форме, помню все свои роли и монологи. Двигательная способность не была поражена, так что я хожу и двигаюсь нормально. Еще вернусь на работу и все наверстаю, — откровенничала звезда.

Проклова обещала своим фанатам выйти на сцену, как восстановит силы. Уже как месяц назад она уехала из больницы, тихая атмосфера в Сочи помогает ей вновь обрести бодрость духа, передает Woman.ru.

10 января СМИ сообщили, что Проклову экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением.

МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию. Врачи оценили степень тяжести ее состояния как среднюю.

Позже звезда назвала свою болезнь «наилучшим вариантом инсульта» и подробно рассказала о своем состоянии. По ее словам, у нее не нарушены двигательные и умственные функции, а поврежден лишь вестибулярный аппарат.