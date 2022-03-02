Антонов объяснил отмену своего концерта

Композитор и певец Юрий Антонов в интервью Telegram-каналу «Абзац» сообщил, что снова вынужден отменить свой юбилейный концерт, но на этот раз из-за проблем со здоровьем. Выступление планировали провести 7 апреля в Crocus City Hall.
«У меня была операция на колене, и сейчас каждый день в госпитале я прохожу реабилитацию. Но она идет так туго. Нет никакой возможности репетировать. К сожалению, сейчас сделать концерт нет никакой возможности», — сказал Антонов.
19 февраля 2020 года артисту исполнилось 75 лет. Тогда Антонов не смог провести свой юбилейный концерт из-за коронавирусных ограничений, что в итоге привело к его переносу на два года.