Экс-солистка Reflex родила сына

Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова впервые стала матерью и рассказала об этом в Instagram.
Она опубликовала фото с новорожденным сыном, сделанное в заполненной белыми и голубыми воздушными шарами гостиной, подписав его: «My Tiger King» («Мой король тигров»).
Роды состоялись еще 15 февраля. Имя мальчика неизвестно.
В августе 2020 года Женя Малахова во второй раз вышла замуж — за бизнесмена Андрея Тарасова. С 2014 по 2019 год она была замужем за продюсером и кинорежиссером Ренатом Давлетьяровым. О своей беременности она рассказала 1 декабря 2021 года. 33-летняя артистка подтвердила свое положение в беседе с изданием Hello. «Я как можно дольше хотела сохранить это внутри своей семьи. Но сейчас у меня уже большой срок, чтобы отрицать это событие», — сказала она.