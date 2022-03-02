Экс-солистка Reflex родила сына

В августе 2020 года Женя Малахова во второй раз вышла замуж — за бизнесмена Андрея Тарасова. С 2014 по 2019 год она была замужем за продюсером и кинорежиссером Ренатом Давлетьяровым. О своей беременности она рассказала 1 декабря 2021 года. 33-летняя артистка подтвердила свое положение в беседе с изданием Hello. «Я как можно дольше хотела сохранить это внутри своей семьи. Но сейчас у меня уже большой срок, чтобы отрицать это событие», — сказала она.