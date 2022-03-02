Проклова уехала из Москвы после инсульта

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, которая слегла на больничную койку после инсульта, уехала из Москвы, сообщает Woman.ru.

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По словам Прокловой, она живет в Сочи. «Я уже целый месяц как выписалась и живу спокойно у себя в Сочи. Сейчас сижу в горах и смотрю, как идет дождь. Вы не представляете, какая тишина и покой», — призналась она.

Сейчас организм актрисы восстанавливается, она чувствует себя хорошо. «Мозги тоже остались в форме, помню все свои роли и монологи. Двигательная способность не была поражена, так что я хожу и двигаюсь нормально. Еще вернусь на работу и все наверстаю», — смело заверила Елена Проклова.

Инсульт актриса пережила в январе во время гастролей, она попала в реанимацию, однако серьезных последствий удалось избежать.

Ранее Проклова не согласилась с Татьяной Васильевой, поддержавшей Вайнштейна.