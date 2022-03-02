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1 час назад

Проклова уехала из Москвы после инсульта

Газета.Ru

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, которая слегла на больничную койку после инсульта, уехала из Москвы, сообщает Woman.ru.

Проклова уехала из Москвы после инсульта
Фото: InstagramInstagram

По словам Прокловой, она живет в Сочи. «Я уже целый месяц как выписалась и живу спокойно у себя в Сочи. Сейчас сижу в горах и смотрю, как идет дождь. Вы не представляете, какая тишина и покой», — призналась она.

Сейчас организм актрисы восстанавливается, она чувствует себя хорошо. «Мозги тоже остались в форме, помню все свои роли и монологи. Двигательная способность не была поражена, так что я хожу и двигаюсь нормально. Еще вернусь на работу и все наверстаю», — смело заверила Елена Проклова.

Инсульт актриса пережила в январе во время гастролей, она попала в реанимацию, однако серьезных последствий удалось избежать.

Ранее Проклова не согласилась с Татьяной Васильевой, поддержавшей Вайнштейна.

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