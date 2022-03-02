Собчак опровергла слухи об эмиграции из России

Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о том, что улетает из России. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она написала, что всего лишь летит в отпуск.
«Сейчас у ребенка каникулы в школе и мы летим в отпуск, давно запланированный (обещания — даже ребенку — надо исполнять). Так я следую собственному совету не поддаваться панике», — написала журналистка.
Собчак подчеркнула, что не собирается эмигрировать из России и не имеет других гражданств, кроме российского. Отдельно она пригласила своих подписчиков посетить спектакль своего супруга Константина Богомолова.
«Муж в Москве — приходите завтра на его "Дядю Леву", он там играет, кстати. Репетирует и готовит театр к открытию. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок», — заверила она.
Ранее в сети появились сообщения, что Собчак собралась покинуть страну. Согласно сообщениям ряда Telegram-каналов, журналистка должна была улететь в Стамбул.