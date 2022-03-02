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1 час назад

Собчак ответила на слухи о бегстве из России

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о том, что улетает из России. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она написала, что всего лишь летит в отпуск.

Собчак опровергла слухи об эмиграции из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас у ребенка каникулы в школе и мы летим в отпуск, давно запланированный (обещания — даже ребенку — надо исполнять). Так я следую собственному совету не поддаваться панике», — написала журналистка.

Собчак подчеркнула, что не собирается эмигрировать из России и не имеет других гражданств, кроме российского. Отдельно она пригласила своих подписчиков посетить спектакль своего супруга Константина Богомолова.

«Муж в Москве — приходите завтра на его "Дядю Леву", он там играет, кстати. Репетирует и готовит театр к открытию. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок», — заверила она.

Ранее в сети появились сообщения, что Собчак собралась покинуть страну. Согласно сообщениям ряда Telegram-каналов, журналистка должна была улететь в Стамбул.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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