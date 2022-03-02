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2 часа назад

Собчак опровергла слухи об эмиграции из России

Lenta.ruиещё 2

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опровергла слухи об эмиграции из России. Информацию о вылете из страны она прокомментировала в своем канале в Telegram.

Собчак опровергла слухи об эмиграции из России
Фото:  @xenia_sobchak @xenia_sobchak

Собчак написала, что действительно отправляется в поездку, однако отметила, что она связана с давно запланированным путешествием на время отпуска.

«Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт», — подчеркнула журналистка.

По словам Собчак, ее супруг, российский режиссер Константин Богомолов, тем временем находится в Москве.

Она также отметила, что отправилась в отпуск, следуя собственному совету не поддаваться панике.

«Никакого незапланированного отъезда, все ок», — говорится в публикации.

Информацию о том, что Собчак якобы эмигрирует из России, 2 марта распространил ряд Telegram-каналов. Утверждалось, что ведущая намерена покинуть страну и вылететь в Стамбул.

Ранее Собчак высмеяла украинского коллегу Дмитрия Гордона после его видеообращения к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

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