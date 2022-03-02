Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опровергла слухи об эмиграции из России. Информацию о вылете из страны она прокомментировала в своем канале в Telegram.
Собчак написала, что действительно отправляется в поездку, однако отметила, что она связана с давно запланированным путешествием на время отпуска.
«Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт», — подчеркнула журналистка.
По словам Собчак, ее супруг, российский режиссер Константин Богомолов, тем временем находится в Москве.
Она также отметила, что отправилась в отпуск, следуя собственному совету не поддаваться панике.
«Никакого незапланированного отъезда, все ок», — говорится в публикации.
Информацию о том, что Собчак якобы эмигрирует из России, 2 марта распространил ряд Telegram-каналов. Утверждалось, что ведущая намерена покинуть страну и вылететь в Стамбул.
Ранее Собчак высмеяла украинского коллегу Дмитрия Гордона после его видеообращения к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.