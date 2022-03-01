СМИ рассекретили отца ребенка Наталии Фриске

Сестра певицы Жанны Фриске Наталия в апреле впервые станет мамой, пишет «Комсомольская правда».
35-летняя Наталия собирается воспитывать долгожданного ребенка одна – с отцом малыша она рассталась еще в начале беременности.
«Мы расстались с отцом будущего ребенка в начале беременности. Я психанула и ушла. Он не мой человек. Поняла, что рядом с ним не смогу. Как ушла, то сразу все наладилось в жизни», - рассказала Фриске.
Несмотря на то, что Наталия не раскрывает имя отца будущего ребенка, поклонники считают, что это белорусский музыкант, бывший участник группы «Турбомода» Александр Попов.
Фиске и Попов выпустили совместный трек «В небо», во время работы над которым, по слухам, между ними вспыхнул роман. Недавно Попов обратился к Наталии в Instagram, посетовав, что она его «вырезала давно из своей жизни».
Новость о возможном отцовстве Попов не комментирует.
«Давайте дождемся в апреле рождения ребенка, это сейчас важнее всего, а отца Наташа, если сочтет нужным, сама назовет, это ее тайна», - заявил он.