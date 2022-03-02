Анна Нетребко уличила итальянский театр во лжи

Оперная исполнительница Анна Нетребко обвинила итальянский театр La Scala во лжи. О случившемся звезда рассказала в своем профиле социальных сетей.

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Итальянские СМИ сообщили, что в культурном учреждении отменены концертные программы с участием Анны. Причиной тому, по сообщениям информационных источников, стало плохое самочувствие Нетребко.

Сама же оперная певица отметила, что эта информация несет ложь. Она заявила, что абсолютно здорова, однако не сможет выступать на сцене La Scala.