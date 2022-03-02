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43 минуты назад

Анна Нетребко уличила итальянский театр во лжи

Ovideo.ruиещё 5

Оперная исполнительница Анна Нетребко обвинила итальянский театр La Scala во лжи. О случившемся звезда рассказала в своем профиле социальных сетей.

Анна Нетребко уличила итальянский театр во лжи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Итальянские СМИ сообщили, что в культурном учреждении отменены концертные программы с участием Анны. Причиной тому, по сообщениям информационных источников, стало плохое самочувствие Нетребко.

Сама же оперная певица отметила, что эта информация несет ложь. Она заявила, что абсолютно здорова, однако не сможет выступать на сцене La Scala.

Как сообщили в театре, звезда пропустит 4 концерта в марте. Также, по словам заведения, Анна не появлялась на репетициях. Отмечается, что теперь Нетребко придется заплатить неустойку за пропуски.

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,
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