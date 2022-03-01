Слава припомнила украинским звездам заработки в России

Певица Слава обратилась к украинским звездам и «припомнила» им о заработках в России во время войны на Донбассе. В своем Instagram она напомнила о событиях 2014 года и обратилась к коллегам из Украины, «которые сейчас гнобят» РФ.

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«А где находились те звезды, когда всё это проходило (события на Донбассе в 2014 году — прим. ред.), когда был адский ад? Где находились украинские звезды, которые сейчас нас гнобят? Они находились в России, зарабатывали деньги, популярность и пожимали нам ручки», — заявила Слава.

В конце своего обращения она призвала все стороны успокоиться и не разжигать ненависть друг к другу.