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5 часов назад

Певица Слава припомнила украинским звездам заработки в России

Елена Прошина

Певица Слава обратилась к украинским звездам и «припомнила» им о заработках в России во время войны на Донбассе. В своем Instagram она напомнила о событиях 2014 года и обратилась к коллегам из Украины, «которые сейчас гнобят» РФ.

Слава припомнила украинским звездам заработки в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А где находились те звезды, когда всё это проходило (события на Донбассе в 2014 году — прим. ред.), когда был адский ад? Где находились украинские звезды, которые сейчас нас гнобят? Они находились в России, зарабатывали деньги, популярность и пожимали нам ручки», — заявила Слава.

В конце своего обращения она призвала все стороны успокоиться и не разжигать ненависть друг к другу.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. 28 февраля между делегациями России и Украины прошли переговоры, после которых представители вернулись в столицы для консультаций и подготовке к новому раунду диалога.

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