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13 минут назад

Московский суд нашел ряд нарушений в рекламе банка с участием Моргенштерна

Vse42.ru

Суд признал законными предписания ФАС России о нарушениях в рекламном ролике "Альфа-банка" с участием репера Моргенштерна.

В рекламе банка с участием Моргенштерна нашли нарушения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Снятая крупным российским банком России реклама была подвержена критике со стороны жителей страны. Там приглашенная звезда Моргенштерн в кадре распивает алкоголь и в конце предлагает россиянам любого возраста приобрести карту.

– В конце ролика Моргенштерн имитирует совершение платежной операции по карте АО "Альфа-Банк", используя в качестве торгового терминала девушку (сотрудницу банка)", – сообщают РИА "Новости" со ссылкой на решение суда.

Данной рекламой заинтересовались сотрудники ФАС и обнаружили ряд нарушений. А именно: демонстративное распитие алкоголя, утверждение, что рекламируемый объект "лучший" без критериев сравнения и обращение к несовершеннолетним с целью убедить родителей приобрести карту. Помимо этого, незаконно и поведение девушек в кадре, которое признано вызывающим и непристойным.

Федеральный закон "О рекламе" был нарушен шесть раз. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания ФАС России. Однако банк подал апелляцию.

Шоу-бизнес,ФАС России,Альфа-банк,
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