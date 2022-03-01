В рекламе банка с участием Моргенштерна нашли нарушения

Суд признал законными предписания ФАС России о нарушениях в рекламном ролике "Альфа-банка" с участием репера Моргенштерна.

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Снятая крупным российским банком России реклама была подвержена критике со стороны жителей страны. Там приглашенная звезда Моргенштерн в кадре распивает алкоголь и в конце предлагает россиянам любого возраста приобрести карту.

– В конце ролика Моргенштерн имитирует совершение платежной операции по карте АО "Альфа-Банк", используя в качестве торгового терминала девушку (сотрудницу банка)", – сообщают РИА "Новости" со ссылкой на решение суда.

Данной рекламой заинтересовались сотрудники ФАС и обнаружили ряд нарушений. А именно: демонстративное распитие алкоголя, утверждение, что рекламируемый объект "лучший" без критериев сравнения и обращение к несовершеннолетним с целью убедить родителей приобрести карту. Помимо этого, незаконно и поведение девушек в кадре, которое признано вызывающим и непристойным.