Друг Табакова вспомнил последние месяцы жизни артиста

Актер Авангард Леонтьев вспомнил, как уходил из жизни его друг актер и режиссер Олег Табаков. В интервью газете «Известия» он рассказал, что актер практически до последнего выходил на сцену, потому что не представлял своей жизни без театра.

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По словам Леонтьева, пока Олег Табаков был в состоянии дойти до сцены, он выходил и играл для зрителя.

«Несмотря на то что болел, он играл по несколько спектаклей в месяц. И вдруг ночью дома упал. В больнице провел несколько месяцев. Врачи пытались сделать все возможное и невозможное», - сказал актер.

Леонтьев также добавил, что в последнее время за Табаковым ухаживала его жена актриса Марина Зудина, рядом были и их дети. Однако вопреки всем усилиям врачей и семьи, легенду российского кино спасти не удалось.