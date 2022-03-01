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8 часов назад

Друг Табакова вспомнил последние месяцы жизни артиста

Елена Прошина

Актер Авангард Леонтьев вспомнил, как уходил из жизни его друг актер и режиссер Олег Табаков. В интервью газете «Известия» он рассказал, что актер практически до последнего выходил на сцену, потому что не представлял своей жизни без театра.

Друг Табакова вспомнил последние месяцы жизни артиста
Фото: ТАССТАСС

По словам Леонтьева, пока Олег Табаков был в состоянии дойти до сцены, он выходил и играл для зрителя.

«Несмотря на то что болел, он играл по несколько спектаклей в месяц. И вдруг ночью дома упал. В больнице провел несколько месяцев. Врачи пытались сделать все возможное и невозможное», - сказал актер.

Леонтьев также добавил, что в последнее время за Табаковым ухаживала его жена актриса Марина Зудина, рядом были и их дети. Однако вопреки всем усилиям врачей и семьи, легенду российского кино спасти не удалось.

Напомним, что Олег Табаков скончался в марте 2018 года от онкологического заболевания в возрасте 82 года. Он снимался в фильмах и сериалах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «12 стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Москва слезам не верит» и многих других. Артист также являлся художественным руководителем МХТ имени Чехова и «Табакерки».

Шоу-бизнес,Олег Табаков,Марина Зудина,
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