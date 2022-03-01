Одну из квартир актера Баталова заняли посторонние

На суде по делу о хищении имущества актера Алексея Баталова выяснилось, что в ранее принадлежавшей семье артиста квартире кто-то проживает. Арендаторов заметили в квартире в Самотечном переулке. Утверждается, что деньги за аренду получает Михаил Цивин – один из обвиняемых в мошенничестве.

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"В квартире кто-то находится. На Новый год там горело окно, и кто-то оплачивает показания счетчиков", - цитирует показания свидетеля mk.ru.

Ранее эту квартиру сдавала семья Баталова, деньги получала вдова звезды Гитана Леонтенко. Сейчас она не имеет отношения к сдаче. Разбирательства с недвижимостью Алексея Баталова начались в октябре 2019 года. После были задержаны артистка Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин.

Дрожжина утверждала, что доверенность на управление имуществом хотели оформить и сам Баталов, и Гитана Леонтенко. Леонтенко уверена, что была введена мошенниками в заблуждение при подписании документов.

В сентябре 2021 года эксперты доказали подделку подписи жены Баталова на документах. В декабре суд снял арест с недвижимости Баталова.

Алексей Баталов ("Москва слезам не верит", "Дорогой мой человек", "Летят журавли") скончался 15 июня 2017 года в возрасте 88 лет.