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22 часа назад

Григорий Лепс и его дети улетели в солнечную страну

Суть событий

Шансонье Григорий Лепс показал фото с солнечного курорта, где он находится со своими детьми. Судя по настроению, продемонстрированному на снимках, знаменитый музыкант не беспокоится из-за закрытия воздушного пространства на фоне февральских событий.

Лепс с детьми улетел в солнечную страну
Фото: InstagramInstagram

«С детьми. На месте», — сообщил бард в подписи к одному из изображений.

Сам артист пока не рассказывает, где именно находится. Но есть мнение, что он выбрал один из итальянских курортов. При этом через неделю у Лепса запланирован концерт в России: по гастрольному графику он выступит 8 марта, во Всемирный женский день. Пока неизвестно, как он планирует возвращаться назад, так как страны Евросоюза закрыли небо для российских самолетов в качестве санкций из-за вооруженной операции на Украине, а Россия ответила зеркальными мерами.

Напомним, что в прошлом году музыкант развелся с Анной Шаплыковой после двадцати лет брака. Расторжение брака прошло без скандалов и пересудов в прессе. При этом скептики допустили, что Лепс мог развестись чисто формально из финансовых соображений.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,ЕС,
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