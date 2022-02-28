Лепс с детьми улетел в солнечную страну

Сам артист пока не рассказывает, где именно находится. Но есть мнение, что он выбрал один из итальянских курортов. При этом через неделю у Лепса запланирован концерт в России: по гастрольному графику он выступит 8 марта, во Всемирный женский день. Пока неизвестно, как он планирует возвращаться назад, так как страны Евросоюза закрыли небо для российских самолетов в качестве санкций из-за вооруженной операции на Украине, а Россия ответила зеркальными мерами.