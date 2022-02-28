Газманов, Басков и Канделаки подверглись телефонным атакам

Продюсер популярной программы «Орел и решка» Мария Гранкина слила в сеть телефоны российских звезд, поддержавших спецоперацию на Украине. Атаке недоброжелателей подверглись Олег Газманов, Тина Канделаки и Николай Басков.

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«Попробуем переубедить? Их реальные номера. Не пишите им мат и проклятия, вы же вежливые и воспитанные», – цитирует «СтарХит» обращение продюсера.

Однако без негатива не обошлось. Сегодня сын Олега Газманова пожаловался, что всю ночь и ранее утро ему названивали неизвестные люди. Атаковали и социальные сети 40-летнего Родиона.

«Думаю, Мария не очень верно оценила свою аудиторию. Потому что, естественно, артистам с той стороны пишут исключительно мат и проклятия», – отметил Газманов-младший, добавив, что жаловаться он не собирается.

«Мария сама себя наказала. Тот факт, что она быстро удалила тот сторис прекрасно это подтверждает. Она похоронила себя как профессионал таким поступком», – подчеркнул Родион.

Напомним, что телеканал «Пятница!» прекратил сотрудничество с компанией TeenSpirit, которая производит популярное трэвел шоу «Орел и решка».