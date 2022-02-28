Первый канал отреагировал на сообщение о закрытии "Вечернего Урганта"

Первый канал опроверг информацию о закрытии программы «Вечерний Ургант». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
«Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы - от "Модного приговора" до "Вечернего Урганта"», - заявил представитель пресс-службы.
Ранее телеведущая и блогер Ксения Собчак написала в телеграм-канале, что Первый канал принял решение закрыть программу «Вечерний Ургант».
После комментария пресс-службы Собчак написала, что «внутри программы люди утверждают обратное».
Программа «Вечерний Ургант» исчезла из сетки вещания Первого канала в пятницу, 25 февраля. Тогда на канале объяснили, что убрали юмористические и другие развлекательные передачи из сетки, поскольку в текущей ситуации считают необходимым уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности.
Программа «Вечерний Ургант» выходит в эфир с 2012 года.