Первый канал отреагировал на сообщение о закрытии "Вечернего Урганта"

Первый канал опроверг информацию о закрытии программы «Вечерний Ургант». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

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«Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы - от "Модного приговора" до "Вечернего Урганта"», - заявил представитель пресс-службы.

Ранее телеведущая и блогер Ксения Собчак написала в телеграм-канале, что Первый канал принял решение закрыть программу «Вечерний Ургант».

После комментария пресс-службы Собчак написала, что «внутри программы люди утверждают обратное».

Программа «Вечерний Ургант» исчезла из сетки вещания Первого канала в пятницу, 25 февраля. Тогда на канале объяснили, что убрали юмористические и другие развлекательные передачи из сетки, поскольку в текущей ситуации считают необходимым уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности.