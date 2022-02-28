Киркоров ответил на вопрос об уходе со сцены

Певец Филипп Киркоров в программе "Ты не поверишь" опроверг слухи о своем уходе со сцены.
"Не верьте сплетням и слухам, это неправда", - сказал Киркоров в ответ на вопрос, правда ли, что он уходит со сцены.
Певец был удивлен появившимся слухам.
"Меня можно только унести со сцены или на коляске вывезти", - пошутил он.
Уже серьезно Киркоров добавил, что он сам почувствует, когда нужно будет уйти.
"Это очень важно. Но пока у меня нет повода и нет смысла, да и не хочу", - пояснил он.
Причиной появившихся слухов могло стать долгое отсутствие Киркорова: он около месяца не появлялся на светских мероприятиях и практически исчез из соцсетей. Сам певец объясняет это тем, что все его домашние заболели коронавирусом.
"Вокруг меня все заболели. И Бедрос заболел омикроном, и Мартин заболел, и няня наша, и повар наша. А я, привитый практически дважды, я держусь", - сказал Киркоров.