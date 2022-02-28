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2 часа назад

Киркоров ответил на вопрос об уходе со сцены

Елена Прошина

Певец Филипп Киркоров в программе "Ты не поверишь" опроверг слухи о своем уходе со сцены.

Киркоров ответил на вопрос об уходе со сцены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не верьте сплетням и слухам, это неправда", - сказал Киркоров в ответ на вопрос, правда ли, что он уходит со сцены.

Певец был удивлен появившимся слухам.

"Меня можно только унести со сцены или на коляске вывезти", - пошутил он.

Уже серьезно Киркоров добавил, что он сам почувствует, когда нужно будет уйти.

"Это очень важно. Но пока у меня нет повода и нет смысла, да и не хочу", - пояснил он.

Причиной появившихся слухов могло стать долгое отсутствие Киркорова: он около месяца не появлялся на светских мероприятиях и практически исчез из соцсетей. Сам певец объясняет это тем, что все его домашние заболели коронавирусом.

"Вокруг меня все заболели. И Бедрос заболел омикроном, и Мартин заболел, и няня наша, и повар наша. А я, привитый практически дважды, я держусь", - сказал Киркоров.

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