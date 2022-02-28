В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 93.56EUR 104.48
Войти в почту
10 часов назад

Водонаева устроила скандал на шоу «Звезды в Африке»

На ТНТ стартовал второй сезон шоу «Звезды в Африке». В первой же серии проекта разразился скандал между героями. Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева разругалась с блогером Сашей Стоун.

Водонаева устроила скандал на шоу «Звезды в Африке»
Фото: InstagramInstagram

Водонаева создала коалицию вместе с Натальей Рудовой против молодых участниц шоу и на голосовании отдала свой голос против блогера Карины Кросс, что не понравилось ее другу Саше Стоуну. На этом фоне знаменитости разругались. Стоун получил от звезды «Дома-2» порцию ругательств и тоже не стал стесняться в выражениях.

«Водонаева — котяра дряхлая! Что она говорит, что 20 лет назад стала звездой ТНТ, что? Сколько ей лет, 40? Пришел молоднячок, красивый, миленький, а тут Воданаева, которая уже давно никому не интересна», — цитирует блогера «Комсомольская правда».

Ранее Водонаева призналась своим подписчикам, что после участия в шоу у нее начались проблемы с пигментацией кожей. Теперь звезда пытается устранить ее с помощью косметологических процедур.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители