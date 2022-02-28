Водонаева устроила скандал на шоу «Звезды в Африке»

На ТНТ стартовал второй сезон шоу «Звезды в Африке». В первой же серии проекта разразился скандал между героями. Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева разругалась с блогером Сашей Стоун.

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Водонаева создала коалицию вместе с Натальей Рудовой против молодых участниц шоу и на голосовании отдала свой голос против блогера Карины Кросс, что не понравилось ее другу Саше Стоуну. На этом фоне знаменитости разругались. Стоун получил от звезды «Дома-2» порцию ругательств и тоже не стал стесняться в выражениях.

«Водонаева — котяра дряхлая! Что она говорит, что 20 лет назад стала звездой ТНТ, что? Сколько ей лет, 40? Пришел молоднячок, красивый, миленький, а тут Воданаева, которая уже давно никому не интересна», — цитирует блогера «Комсомольская правда».