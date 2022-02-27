Бывшего мужа Бородиной задержала полиция Рима

Курбан Омаров, бизнесмен и экс-супруг Ксении Бородиной, сейчас находится на отдыхе в Италии. Звездный адвокат Сергей Жорин в своем Телеграм-канале сообщил, что его задержала полиция. Полицейские поводят осмотр автомобиля и личных вещей Курбана, на помощь к нему выехали адвокаты.
«Курбан Омаров задержан полицией Рима.
Обстоятельства и причины задержания выясняем. На место выехали наши итальянские коллеги.
В настоящее время полицейские осматривают личные вещи и автомобиль Курбана, на котором он прибыл из Венеции в Рим».
Недавно Курбан Омаров поделился с подписчиками информацией о новой покупке. Он приобрел mercedes maybach.
«Пока ремонт сам себя не сделает, поживу в майбахе. И, кстати, держать вас в тонусе будет удобнее отсюда», — сообщил он.
По всей видимости, у Курбана Омарова дела идут в гору, ведь цена подобного автомобиля начинается от 10 миллионов рублей.