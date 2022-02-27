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23 часа назад

Бывшего мужа Бородиной задержала полиция Рима

Ирина Лебедева

Курбан Омаров, бизнесмен и экс-супруг Ксении Бородиной, сейчас находится на отдыхе в Италии. Звездный адвокат Сергей Жорин в своем Телеграм-канале сообщил, что его задержала полиция. Полицейские поводят осмотр автомобиля и личных вещей Курбана, на помощь к нему выехали адвокаты.

Бывшего мужа Бородиной задержала полиция Рима
Фото: InstagramInstagram

«Курбан Омаров задержан полицией Рима.

Обстоятельства и причины задержания выясняем. На место выехали наши итальянские коллеги.

В настоящее время полицейские осматривают личные вещи и автомобиль Курбана, на котором он прибыл из Венеции в Рим».

Недавно Курбан Омаров поделился с подписчиками информацией о новой покупке. Он приобрел mercedes maybach.

«Пока ремонт сам себя не сделает, поживу в майбахе. И, кстати, держать вас в тонусе будет удобнее отсюда», — сообщил он.

По всей видимости, у Курбана Омарова дела идут в гору, ведь цена подобного автомобиля начинается от 10 миллионов рублей.

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