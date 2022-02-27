Бывшего мужа Бородиной задержала полиция Рима

Курбан Омаров, бизнесмен и экс-супруг Ксении Бородиной, сейчас находится на отдыхе в Италии. Звездный адвокат Сергей Жорин в своем Телеграм-канале сообщил, что его задержала полиция. Полицейские поводят осмотр автомобиля и личных вещей Курбана, на помощь к нему выехали адвокаты.