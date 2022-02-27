Рассекречена личность второго участника шоу «Холостяк»

Реалити-шоу «Холостяк» возвращается в марте на канал ТНТ с новым сезоном. Телепроект показал второго участника нового сезона. Бизнесмен Александр Гранков заснят на совместном фото с соперником.

Фото: Instagram Instagram

Армен Оганян, бывший продюсер проекта выложил в сторис инстаграма кадр со съемок.

Второй будущей звездой «Холостяка» оказался миллионер из Казахстана, 26-летний Димаш Адилет. Димаш в основном живет в Швейцарии, много путешествует.

Гранков ранее говорил, что он рад новшествам, введенным в проект в сравнении с прошлыми сезоном, где участвовал рэпер Тимати. Увеличилось количество холостяков, несколько изменены правила. Теперь не только мужчины будут выбирать девушек, но и участницы оценивать потенциальных избранников.

В прошлом сезоне «Холостяка» девушки боролись за сердце рэпера Тимати. Артист подарил дорогое кольцо модели из Испании Екатерине Сафаровой. Тем не менее их роман так ни к чему и не привел.