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1 час назад

Муцениеце и Прилучный проводят досуг вместе

В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что

Муцениеце и Прилучный проводят досуг вместе
Фото: InstagramInstagram

отношения бывших супругов Павла Прилучного и Агаты Муцениеце значительно потеплели. Говорят даже о возможном в перспективе воссоединении семьи.

Журналисты обнаружили в соцсетях пост, в котором Павел якобы намекает на расставание с Мирославой Карпович затем его послание в инстаграме, похожее на прощальное. 23 февраля актер провел с детьми – в сторис он показал открытки, которые сделали ему наследники.

А теперь, как оказалось, Павел и Агата выгуливают ребятишек вдвоем. В сторис Муцениеце выложен ролик, показывающий, как робот-автомат делает мороженое. Дети, Тимофей и Мия, конечно, захотели попробовать мороженое и спросили у папы, можно ли им его купить.

Павел и Агата со скандалом развелись в 2020 году после девяти лет брака. Муцениеце обвинила бывшего мужа в неверности и домашнем насилии. Первое время экс-супруги говорили друг о друге нелицеприятные слова, но потом наступила тишина. А на новогодних каникулах пара улетела в Дубай, где всей семьей отметили день рождения сына Тимофея Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Прилучный принимает активное участие в воспитании детей. Тимофей и Мия периодически живут у папы. Артист заботится о будущем своих наследников. Павел Прилучный уже купил в Москве отдельную квартиру сыну Тимофею.

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