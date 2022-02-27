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46 минут назад

«Это дьявол!» Успенская сообщила, что ее хотели убить

Ирина Лебедева

Любовь Успенская в эфире телепрограммы «Мужское/Женское» на Первом канале сделала шокирующее признание. Он рассказала о том пагубном влиянии, которое оказала на дочь ее подруга по имени Таисия. По словам королевы отечественного шансона, Таисия подсадила ее дочь на наркотики, тайком проносила в их дом запрещенные вещества, вытягивала деньги с Татьяны.

«Это дьявол!» Успенская сообщила, что ее хотели убить
Фото: InstagramInstagram

План у злоумышленницы был такой: полностью подчинить себе Плаксину и ее руками так или иначе избавиться от самой Успенской. А затем добраться и до того имущества, которое есть у звезды шансона. – пишет «Радио КП».

««Она говорила Тане "если мать к тебе зайдет, то воткни ей нож в спину или сбрось с лестницы". Она давала ей самую страшную химию... Это дьявол! У Таисии была цель разрушить Таню, разрушить меня, девушка даже хотела убить меня, чтобы завладеть всем состоянием!» — сказала Успенская.

Успенская не единожды устраивала дочь в клинику. Но та срывалась после лечения. И вот все же сама Татьяна очень захотела избавиться от пагубного пристрастия. Предположительно, сейчас после похождения курса лечения и реабилитации, 32-летняя Плаксина смогла это сделать и мечтает начать жить заново.

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