«Миллионы просмотров!»: Шаляпин объяснил свои романы с бабушками

Прохор Шаляпин слывет любителем пожилых дам, причем хорошо обеспеченным, и не стесняется пользоваться их дарами. Как оказалось, исполнитель целенаправленно выбрал такую линию поведения. Об этом он рассказал в эфире телешоу на НТВ.

«Я выхожу, пою народные песни — это не так интересно. А в бассейне с бабулечкой я кувыркаюсь — это всем интересно, миллионы просмотров! Жизнь такая, придется кувыркаться дальше», - объяснил Шаляпин.

Кстати, певец имеет прекрасное музыкальное образование и ни неучем ни бездарем не является. Он окончил училище имени Ипполитова-Иванова и знаменитую «Гнесинку», - информирует 5 Канал.

Тем не менее, по мнению Прохора, стать известным и укрепить свое финансовое положение помог ему не столько талант, сколько верно выбранный курс на романы с дамами старшего возраста.