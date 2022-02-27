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1 час назад

«Миллионы просмотров!»: Шаляпин объяснил свои романы с бабушками

Ирина Лебедева

Прохор Шаляпин слывет любителем пожилых дам, причем хорошо обеспеченным, и не стесняется пользоваться их дарами. Как оказалось, исполнитель целенаправленно выбрал такую линию поведения. Об этом он рассказал в эфире телешоу на НТВ.

«Миллионы просмотров!»: Шаляпин объяснил свои романы с бабушками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я выхожу, пою народные песни — это не так интересно. А в бассейне с бабулечкой я кувыркаюсь — это всем интересно, миллионы просмотров! Жизнь такая, придется кувыркаться дальше», - объяснил Шаляпин.

Кстати, певец имеет прекрасное музыкальное образование и ни неучем ни бездарем не является. Он окончил училище имени Ипполитова-Иванова и знаменитую «Гнесинку», - информирует 5 Канал.

Тем не менее, по мнению Прохора, стать известным и укрепить свое финансовое положение помог ему не столько талант, сколько верно выбранный курс на романы с дамами старшего возраста.

Прохор был удостоен награды «Человек года -2020» за вклад в развитие и продвижение народной музыки в отечественном шоу-бизнесе.

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