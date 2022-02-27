Валерия рассказала, как пытаются подкупить жюри шоу «Маска»

«Это очень смешно, когда звонят взрослые серьезные дядьки, которые даже телевизор, наверно, не смотрят, и просят: «Ну, расскажи, кто в Драконе, кто в Осьминоге. Мы, мол, тут ставим огромные суммы, а ты ведь наверняка всех знаешь! В долю тебя возьмем. Не верят, что мы, судьи, действительно, честно пытаемся всех разгадать. Наш бонус заключается лишь в том, что какие-то привычки коллег по сцене нам больше знакомы», - объяснила Валерия.