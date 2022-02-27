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1 час назад

Валерия рассказала, как пытаются подкупить жюри шоу «Маска»

Ирина Лебедева

Идет третий сезон шоу «Маска» на НТВ. Сейчас за выход в финал сражаются 13 персонажей. Накануне выбыл из проекта герой, скрывавшийся под маской Пса. Это был фигурист Роман Костомаров, причем он так и остался неузнанным.

Валерия рассказала, как пытаются подкупить жюри шоу «Маска»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица Валерия рассказала журналистам «СтарХита», что члены жюри и после съемок пытаются разгадывать кто есть кто.

«Я 100 раз пересмотрела на YouTube оба выпуска, перечитала десятки биографий, предположила разные версии. Это все очень интересно, но пока туманно: то, что нам здесь видится и слышится, очень отличается от телекартинки. Акустика совсем другая», - говорит звезда.

Некоторые люди пытаются устроить тотализатор, делая ставки на победителя и на тех, кто уходит из проекта. И пытаются подкупить членов жюри, чтобы получить информацию

«Это очень смешно, когда звонят взрослые серьезные дядьки, которые даже телевизор, наверно, не смотрят, и просят: «Ну, расскажи, кто в Драконе, кто в Осьминоге. Мы, мол, тут ставим огромные суммы, а ты ведь наверняка всех знаешь! В долю тебя возьмем. Не верят, что мы, судьи, действительно, честно пытаемся всех разгадать. Наш бонус заключается лишь в том, что какие-то привычки коллег по сцене нам больше знакомы», - объяснила Валерия.

Кстати, в контрактах у всех участников шоу, включая техперсонал, прописаны большие штрафы за разглашение тайны.

Пригожин заверил, что проект «Маска» - на 100% честный.

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