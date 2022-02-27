Умер народный артист России Борис Соколов

Санкт-Петербургский академический драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской сообщил, что 26 февраля, всего месяц не дожив до 78-летия, умер Борис Соколов. Некролог и слова соболезнования от коллег артиста размещены на сайте театра.

Фото: сайт театра имени В.Ф.Комиссаржевской сайт театра имени В.Ф.Комиссаржевской

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 26 февраля 2022 г. скончался народный артист России, добрый, удивительный человек Борис Соколов.

Борис Соколов – один из выдающихся актеров Ленинграда-Петербурга. Об артисте писали, как о блестящем исполнителе героев своего времени. «Есть артисты шаляпинского типа, которым под стать играть натуры мощные, величественные. Среди них Павел Луспекаев, Георгий Марков. Но и в наше время можно найти актеров, поражающих богатырской мощью, интеллигентностью и каким-то внутренним теплым светом. Среди них — Борис Соколов».

Его очень любили в театре – за великолепный юмор, за мощный талант, за добродушие, спокойствие и теплоту.

Последний его спектакль – лирическая трагикомедия «С тобой и без тебя», где Соколов сыграл сильного и нежного Сэма».

Борис Соколов в 1965 году поступил в ГИТИС им. А. В. Луначарского. Работал с такими известными кинорежиссерами, как И.Авербах («Объяснение в любви»), В.Мотыль («Звезда пленительного счастья»), Г. Полока. После окончания ВУЗа он уехал в Ригу, в театр Русской драмы. В Ленинград молодого актера пригласил Г.А. Товстоногов, позднее Борис пришел в Театр Ленинского комсомола.