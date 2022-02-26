Догилева: «Я выбрала закрытый образ жизни»

Татьяна Догилева в последнее время отказалась от светских тусовок и вообще предпочитает тихий семейный образ жизни. Настолько тихий, что журналисты «Московского Комсомольца» поинтересовались, не планирует ли она по опыту Екатерины Васильевой, принять постриг и уйти в монастырь. Актриса сообщила, что таких намерений у нее нет.

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«Екатерина Сергеевна к этому стремилась давно и осуществила свою мечту и намерение. А у меня никогда не было такого намерения, но свой образ жизни я тоже защищаю. Имею на него право», - ответила Догилева.

Татьяна объяснила, что с большим уважением относится к тем звездам, которые стремятся молодо выглядеть, активно снимаются и поддерживают форму. Сама же она приняла себя такой, как есть, и ей уютно в тишине и покое.

«Моя позиция другая — я говорю: «Мне 65. Я пенсионерка. Много смотрю сериалов. Не склонна к общению, к компаниям, тусовкам. Я, может быть, даже и дикая». Я выбрала закрытый образ жизни».