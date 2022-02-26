«Человек творит полную дичь»: Айза мечтает о санкциях к Блиновской

Елена Блиновская запустила новый марафон под названием «Дружба». Он пояснила, что речь идет исключительно о личностном росте и политика тут абсолютно ни при чем.

Фото: Instagram Instagram

Однако услуги ее, как коуча, стоят 15 тысяч рублей. За такую цену она предлагает помочь правильно загадать желание о мире и согласии, которое должно обязательно исполниться. Елена утверждает, что с может просто подарить этот марафон всем желающим, но в таком случае он не достигнет цели.

«Без цены, увы, не будет ценности».

Более того, Елена уверяет, что если бы все прошли ее марафоны, то на планете не было бы никаких конфликтов. Об этом пишет СтарХит.

Бывшая жена рэпера Гуфа — Айза-Лилуна Ай возмущена действиями Блиновской. Айза считает, что та наживется на человеческом горе.

«Список санкций увеличивается, предлагаю ввести специальную санкцию против Блиновской, потому что человек творит полную дичь, дно вообще», - заявила Айза.

Блогер уверена, что Блиновская – большой мастер стричь доверчивую публику. После выхода в свет интервью Блиновской Ксении Собчак Айза писала:

«Лена сильный человек, с величайшей манией величия. И я не могу быть уверена диагноз это, либо просто деньги и умение влиять на людей сделали свое дело. Большими деньгами может владеть лишь человек большого ума. Ни эзотерик, ни экстрасенс, ни любой другой духовный практик не должны, в принципе, к этому стремиться».

Елена Блиновская, та самая из интервью Собчак с кучей денег и марафоном желаний, придумала новый способ заработать. Подписчики потеряли блогера из сториз в Instagram. Теперь, чтобы туда попасть, нужно войти в избранный список друзей Instagram. Елена готова добавить любого желающего, кто заплатит… 10 тысяч рублей.