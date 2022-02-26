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40 минут назад

Воронкова, пострадавшая при пожаре, выписалась к свадьбе сына

Ирина Лебедева

Вера Воронкова, звезда сериала «Каменская», в январе попала в реанимацию с ожогами 31% тела. Актриса пострадала от огня в собственной квартире. Получила отравление угарным газом при этом и дочь Веры, Маша. Правда, легкое, девушка пробыла в клинике всего пару дней.

Воронкова, пострадавшая при пожаре, выписалась к свадьбе сына
Фото: InstagramInstagram

А сама Воронкова получила ожоги, опасные для жизни. Но лечение помогло, состояние Веры удалось стабилизировать, позднее ей сделали несколько пластических операций. А на днях ее отпустили долечиваться домой. Воронкова очень настаивала на этом – она мечтала попасть на свадьбу сына.

«19 февраля у сына был день рождения, поэтому я стремилась выйти к этому дню. А еще через три дня, 22 февраля, Ваня женился. Так что выход из больницы у меня сопровождался яркими событиями: вначале мы отметили день рождения сына, а потом — его свадьбу», - рассказала звезда.

Сейчас Воронкова тщательно следует всем рекомендациям медиков и потихоньку восстанавливается. Впереди у нее еще не одна пластическая операция.

«Вообще это не быстрый процесс. Ожоги — вещь непредсказуемая. Швы рубцуются, потом может понадобиться что-то исправить косметической операцией. Но это только через год», сообщила Воронкова.

В конце января в квартире актрисы на проспекте Мира загорелась новогодняя елка. В этот момент в помещении находились сама 56-летняя Воронкова и ее 14-летняя дочь.

Предварительной причиной пожара назвали замыкание проводки на елочной гирлянде.

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