Борисова и Диденко готовы зарабатывать мордобоем

«Все оговаривается индивидуально. И итоговая сумма зависит от многих факторов, в том числе от того, сколько просмотров привлечет боец на YouTube-канал, где транслируется бой. Если персонаж медийный, то понятно, что на него зайдет посмотреть больше народа. И заплатят ему больше. Но все-таки не 17 миллионов рублей. Таких денег в POP ММА никому не платят. Потолок - 300 тысяч рублей за выход. Допускаю, что кто-то мог сторговаться и за 500. Но вряд ли больше. Денег в этой сфере пока крутится не так уж много».