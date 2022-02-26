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1 час назад

Борисова и Диденко готовы зарабатывать мордобоем

Ирина Лебедева

Бои без правил на потеху публике – это уже не новый способ подработки и пиара для некоторых персонажей из сферы шоу-бизнеса. Мутузили друг друга Никита Пресняков, Алексей Панин, Отар Кушанашвили, Никита Джигурда и другие мужчины.

Борисова и Диденко готовы зарабатывать мордобоем
Фото: InstagramInstagram

Теперь же эстафету подхватили и звезды женского пола. Так в своих инстаграмах сообщили о том, что подписали контракт на бой Дана Борисова и Екатерина Диденко.

Подписчики предостерегли Дану – стоит ли рисковать? Можно получить травмы, попортить лицо. Но звезда настроена решительно

«Будет некая защитная капа на зубы, и бой будет в специальных суперлегких перчатках. Как мне сказали, это то же самое, что удар подушкой».

Диденко полна воодушевления и публикует в инстаграме ролики тренировки в боксерских перчатках.

«Делайте ставки - кто победит? Я или Дана Борисова?»

Однако поклонники не одобряют ее энтузиазма.

«Устройте поединок по сухому льду, вы точно выиграете».

Как пишут будущие участницы, подобное действо хорошо оплачивается. Однако, журналистам не удалось пока точно узнать, за какие деньги звезды готовы расквасить носы коллегам. Хвастался только Кушнашвили:

«Я делал вид, что дрался с Джигурдой за 17 миллионов долларов... Ой, рублей, конечно. Гонорар Джигурды - 250 тысяч рублей. Я за такие деньги готов ложиться бесконечно».

Однако на самом деле реальные гонорары гораздо меньше. Сергей Усов, спортивный промоутер, говорит, что озвученных Отаром сумм никому не платят, - пишет Мир новостей.

«Все оговаривается индивидуально. И итоговая сумма зависит от многих факторов, в том числе от того, сколько просмотров привлечет боец на YouTube-канал, где транслируется бой. Если персонаж медийный, то понятно, что на него зайдет посмотреть больше народа. И заплатят ему больше. Но все-таки не 17 миллионов рублей. Таких денег в POP ММА никому не платят. Потолок - 300 тысяч рублей за выход. Допускаю, что кто-то мог сторговаться и за 500. Но вряд ли больше. Денег в этой сфере пока крутится не так уж много».

Джигурда пообещал в скором времени опубликовать видео, в котором Николай Валуев заявляет, что за полгода подготовит своего коллегу-депутата Виталия Милонова к бою-реваншу с Джигурдой.

Шоумен выразил уверенность, что Валуев может работать с Милоновым хоть целый год, «но это бесполезно». Вместо этого Джигурда предложил Валуеву представлять интересы Милонова в октагоне.
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