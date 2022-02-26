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16 минут назад

«Бузова ассоциирует себя с королевскими особами»: психолог

Ирина Лебедева

Психолог Инна Тлиашинова, Автор эксклюзивной методики «Мастер разборов», по просьбе журналистов Экспресс Газеты проанализировала поведение Ольги Бузовой и перспективы ее успешности в материальном векторе.

«Бузова ассоциирует себя с королевскими особами»: психолог
Фото: InstagramInstagram

Поющая телеведущая росла в малообеспеченной семье, о чем не раз рассказывала в интервью. И именно страх прожить так всю жизнь стал для нее стимулом работать и зарабатывать.

Бузова начала работать сразу после школы. Ей удалось пройти кастинг в модельное агентство, тогда появились первые приличные деньги. Потом был «Дом-2», и карьера резко пошла вверх.

И сегодня звезда считает, что следует делать все возможное, чтобы хорошо зарабатывать.

Психолог считает, что даже в перспективе нищета Ольге не грозит. И дело тут не только в профессионализме и трудолюбии, которые, безусловно, очень важны. Телеведущая даже подсознательно настроена на высокие позиции в социуме, что, как правило, материализуется.

«Мышление Ольги Бузовой полностью настроено на богатство. Даже на уровне подсознания Ольга ассоциирует себя с королевскими особами и принцессами. Поэтому нищета ей не грозит, и она может не переживать по этому поводу, - считает психолог Тлиашинова.

Ведущая Ольга Бузова опубликовала кадры с ураганом, который обрушился на остров Лимпопо — там проходят съемки нового сезона шоу ТНТ «Звезды в Африке». На видео, опубликованном в Instagram, видно, как деревья, постройки и оборудование разлетается от силы стихии.

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