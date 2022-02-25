Финляндия может отказаться от участия в «Евровидении» из-за России

Финская телекомпания Yle заявила, что не будет отправлять участника на международный песенный конкурс "Евровидение" в 2022 году, если в нем примет участие россиянин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение телекомпании - организатора национального отбора на конкурс в Финляндии.

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Кроме того, в Yle призвали Европейский вещательный союз (EBU) полностью исключить Россию из числа участников "Евровидения".

"Нападение России на Украину противоречит всем тем ценностям, которые представляют "Юле" и другие европейские телерадиокомпании", - заявили представители телекомпании.

Кто именно представит Финляндию на "Евровидении" в 2022 году, определится в конце этой недели. Финал конкурса состоится 14 мая 2022 года в итальянском Турине, представитель России, который поедет на "Евровидение", пока неизвестен.

Ранее сообщалось, что Украина определилась с группой, которая представит страну на "Евровидении".