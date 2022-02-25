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48 минут назад

Земфира не стала отменять концерт из-за событий на Украине

Елена Прошина

Исполнительница Земфира не стала отменять концерт в Москве из-за событий на Украине. 24 февраля певица выступила в Music Media Dome на шоссе Энтузиастов.

Земфира не стала отменять концерт из-за событий на Украине
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», в социальных сетях пользователи обрушились на нее с критикой, однако фанаты встали на защиту музыканта. Посетители отмечали, что Земфира подобрала лиричные песни и якобы плакала во время выступления. Некоторые высказали мнение, что отменить мероприятие ей не дали организаторы и менеджеры.

Сама Земфира никак не отреагировала на критику и не прокомментировала проведение концерта. Отметим, что на 26 февраля у певицы запланирован еще один концерт в Music Media Dome и о планах по отмене события ничего неизвестно.

Напомним, что после начала военной спецоперации РФ ряд российских исполнителей отменили свои концерты. Так, об отмене мероприятий заявил рэпер Оксимирон.

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