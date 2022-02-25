В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
1 час назад

Климова отписалась от всех в Instagram — и вот почему

WMJ.ru

Актриса объяснила, почему больше ни никого не подписана в соцсетях.

Екатерина Климова отписалась от всех в Instagram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне поклонники Екатерины Климовой заметили, что актриса отписалась от всех в Instagram. Подписчики заподозрили, что звезда поссорилась с друзьями и поспешили ее поддержать. Однако, как оказалось, дело совсем в другом.

Климова объяснила, почему развелась с Гелой Месхи

В беседе с «7 дней» артистка призналась, что приняла такое решение, потому что просто устала от соцсетей. Климова делится, что задумалась об этом давно, но окончательно решилась только на днях. По словам звезды, она испытывала стресс из-за необходимости постоянно ставить лайки и писать комментарии, порой ее подруги обижались, что она не реагировала или не замечала какую-либо публикацию.

Знаете, это как покормить тамагочи: поставить всем лайки, написать комментарий. Если не дай бог ты у кого-то что-то не отметил, то будет еще и скандал. Есть у меня и такие подружки. Когда я отписалась от всех, мне стало легко и просто,

— поделилась Екатерина. Актриса добавляет, что не собирается уходить из соцсетей, но пользуется приложением теперь только когда есть время и желание.

Ранее Климова в шапке и без макияжа поделилась честным селфи из кабинета косметолога. Увидеть фото можно здесь.

Последние новости
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители