Екатерина Климова отписалась от всех в Instagram

Актриса объяснила, почему больше ни никого не подписана в соцсетях.

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Накануне поклонники Екатерины Климовой заметили, что актриса отписалась от всех в Instagram. Подписчики заподозрили, что звезда поссорилась с друзьями и поспешили ее поддержать. Однако, как оказалось, дело совсем в другом.

В беседе с «7 дней» артистка призналась, что приняла такое решение, потому что просто устала от соцсетей. Климова делится, что задумалась об этом давно, но окончательно решилась только на днях. По словам звезды, она испытывала стресс из-за необходимости постоянно ставить лайки и писать комментарии, порой ее подруги обижались, что она не реагировала или не замечала какую-либо публикацию.

Знаете, это как покормить тамагочи: поставить всем лайки, написать комментарий. Если не дай бог ты у кого-то что-то не отметил, то будет еще и скандал. Есть у меня и такие подружки. Когда я отписалась от всех, мне стало легко и просто,

— поделилась Екатерина. Актриса добавляет, что не собирается уходить из соцсетей, но пользуется приложением теперь только когда есть время и желание.

Ранее Климова в шапке и без макияжа поделилась честным селфи из кабинета косметолога. Увидеть фото можно здесь.