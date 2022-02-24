Тимати высказался о военной операции на Украине

Музыкант призвал к миру. «Никому эта война не нужна, так же, как и нарушение суверенности Украины в частности», — написал он.

Тимати поделился предположением, что ситуация на Украине была «спродюсирована за океаном». «Мне очень, очень жаль, что мы пришли в эту точку, казалось бы, невозврата. Нужен диалог. И мир двух очень близких по своей ментальности стран. Также никому не нужна сильная Россия. Им нужен еще один Горбачев или Ельцин. Но у истории другие планы. Нам нужен диалог и мир», — пишет артист.