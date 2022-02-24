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45 минут назад

Бледанс станцевала эротический танец для Киркорова в костюме медсестры

Газета.Ru

Телеведущая Эвелина Бледанс в День защитника Отечества, 23 февраля, опубликовала в Instagram-stories видео с вечеринки в честь праздника. Помимо других мужчин на празднике присутствовал и музыкант Филипп Киркоров.

Бледанс станцевала эротический танец для Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На столе стояли различные угощения, однако Бледанс решила устроить сюрприз защитникам Отечества и в определенный момент вышла в наряде медсестры с коротким платьем и докторским колпаком. Она исполнила эротический танец, после которого преподнесла Киркорову подарок: коробку с клубникой.

Ранее Бледанс вспомнила странную выходку актера Валерия Николаева.

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