Бледанс станцевала эротический танец для Киркорова

Телеведущая Эвелина Бледанс в День защитника Отечества, 23 февраля, опубликовала в Instagram-stories видео с вечеринки в честь праздника. Помимо других мужчин на празднике присутствовал и музыкант Филипп Киркоров .

На столе стояли различные угощения, однако Бледанс решила устроить сюрприз защитникам Отечества и в определенный момент вышла в наряде медсестры с коротким платьем и докторским колпаком. Она исполнила эротический танец, после которого преподнесла Киркорову подарок: коробку с клубникой.