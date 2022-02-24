Муж-итальянец Сати Казановой перечислил четыре минуса россиян

Как рассказала экс-солистка группы «Фабрика», ее супруг до сих пор не может привыкнуть к разнице в менталитетах. Тиоццо считает, что у русских есть четыре негативные черты, с которыми он не может смириться: хамство, непунктуальность, необязательность и пофигизм.

«Но самое сложное для него — это недостаток солнечных дней. В прошлом году он даже считал сколько дней подряд солнце не выходило! В остальном же, ему нравится в России», — рассказала Сати Казанова.

Как пишет издание, супруги часто путешествуют по России, так как в стране находится основная доля поклонников Сати. Но они также выезжают за границу, и там уже певица сталкивается с непривычными для нее вещами. Она рассказала, что в основном испытывает трудности во Франции и в Италии. Сати призналась, что в большинстве европейских стран ей приходится тяжело.