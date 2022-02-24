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19 минут назад

Муж-итальянец Сати Казановой перечислил четыре минуса россиян

Елена Прошина

Певица Сати Казанова рассказала, какое впечатление произвела жизнь в России на ее мужа, итальянца Стефано Тиоццо. Об этом сообщает wday.ru.

Муж-итальянец Сати Казановой перечислил четыре минуса россиян
Фото: ТАССТАСС

Как рассказала экс-солистка группы «Фабрика», ее супруг до сих пор не может привыкнуть к разнице в менталитетах. Тиоццо считает, что у русских есть четыре негативные черты, с которыми он не может смириться: хамство, непунктуальность, необязательность и пофигизм.

«Но самое сложное для него — это недостаток солнечных дней. В прошлом году он даже считал сколько дней подряд солнце не выходило! В остальном же, ему нравится в России», — рассказала Сати Казанова.

Сати Казанова рассказала о своей нищете

Как пишет издание, супруги часто путешествуют по России, так как в стране находится основная доля поклонников Сати. Но они также выезжают за границу, и там уже певица сталкивается с непривычными для нее вещами. Она рассказала, что в основном испытывает трудности во Франции и в Италии. Сати призналась, что в большинстве европейских стран ей приходится тяжело.

«Например, во Франции ничего не найти для вегетарианцев. На завтраке в итальянских отелях там просто нечего выбрать», — призналась артистка, подчеркнув, что не ест животную пищу и многие аллергенные продукты.

Ранее стало известно, что Сати Казанова планирует эмигрировать из России.

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