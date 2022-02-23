Дана Борисова рассказала, что дарит мужчинам на 23 февраля

— Подарите полезный именно для него подарок. Если он грезит о путешествии, устройте ему это. Если любит сладости, закажите ему огромный и вкусный тортик, побалуйте его в этот день. Помните, что как вы его укатаете на 23, так он вам ответит на 8 марта, — предупредила собеседница «ВМ».