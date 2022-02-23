В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
23 минуты назад

«Признак дурного тона»: Дана Борисова рассказала, что дарит мужчинам на 23 февраля

Вечерняя Москва

Подарок любимому человеку на 23 февраля должен соответствовать его ожиданиям. Следует вручать то, что ему поднимет настроение, а не испортит его. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала телеведущая Дана Борисова.

Дана Борисова рассказала, что дарит мужчинам на 23 февраля
Фото: InstagramInstagram

Знаменитость призналась, что сама по привычке дарила всегда своим вторым половинкам «золотой стандарт», который считался идеальным в ранние постсоветские годы.

— Ой, я приверженка советских традиций в этом плане, поэтому всегда дарю мужикам лосьон после бритья и электронный станок. Конечно, сейчас такое уже считается, наверное, признаком дурного тона, но может и мои советские рекомендации кому–то помогут, — добавила телезвезда.

Борисова отметила, что выбирать подарок нужно исходя от предпочтений любимого человека и от суммы, которой вы располагаете.

— Главное, чтобы подарок принес положительные эмоции, а не слезы, — сказала Борисова (смеется).

Теледива уверена, что наравне с лосьонами для бритья, кружками и шоколадными танками, мужчины устали от носков и иных «стандартных наборов».

— Подарите полезный именно для него подарок. Если он грезит о путешествии, устройте ему это. Если любит сладости, закажите ему огромный и вкусный тортик, побалуйте его в этот день. Помните, что как вы его укатаете на 23, так он вам ответит на 8 марта, — предупредила собеседница «ВМ».

Борисова рассказала, что и сама любит делать подарки представителям сильного пола. Больше всего ей нравится вручать их родственникам – отцу, братьям, дядям, но не вторым половинкам.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители