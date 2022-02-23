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1 час назад

Актер Никита Джигурда показал разрушенные улицы ДНР

Слово и Дело

Российский актер Никита Джигурда побывал в Донбассе, где в настоящее время не прекращаются боевые действия. Артист показал изувеченные улицы и дома региона.

Джигурда показал разрушенные улицы ДНР
Фото: Агентство городских новостей Москва / Александр АвиловАгентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Никита Джигурда опубликовал в официальном Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлены последствия обострившегося конфликта. Актер подчеркнул, что в разрушенном регионе практически не осталось людей.

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«Все деревья посечены, на асфальте повсюду осколки. Осколок здесь всегда можно поймать, причем в любой момент, поэтому больше тут никто не живет», — отметил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, после того как обострился вооруженный конфликт Украины с республиками Донбасса. Позже США и ЕС ввели новый пакет санкций против России.

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