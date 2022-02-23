Джигурда показал разрушенные улицы ДНР

Российский актер Никита Джигурда побывал в Донбассе, где в настоящее время не прекращаются боевые действия. Артист показал изувеченные улицы и дома региона.

Фото: Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Никита Джигурда опубликовал в официальном Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлены последствия обострившегося конфликта. Актер подчеркнул, что в разрушенном регионе практически не осталось людей.

скриншот

«Все деревья посечены, на асфальте повсюду осколки. Осколок здесь всегда можно поймать, причем в любой момент, поэтому больше тут никто не живет», — отметил он.