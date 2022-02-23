«Не нравится юмор ниже пояса»: Якубович раскритиковал Петросяна

Леонид Якубович в YouTube-шоу «Антонимы» признался, что ему категорически не нравятся выступления многих нынешних юмористов. Телеведущий назвал их шутки пошлыми, а юмор – топорным. Но это касается не только молодых артистов. Якубович резко отозвался и о работе Евгения Петросяна.
Ведущий телепередачи «Поле чудес» отметил, что он знает Петросяна уже более 50 лет, и считает, что его выступления стали гораздо хуже, - рассказывает «Радио КП».
«Мне не нравится способ изложения материала. Не нравится юмор ниже пояса. Раньше Женечка шутил тоньше».
А как пример юмора достойного уровня Якубович привел скетчи Геннадия Хазанова.
Екатеринбуржец Александр Федотов, принявший участие в программе «Поле чудес», рассказал, что ведущий шоу Леонид Якубович на самом деле за кадром ведет себя как жесткий человек, пишет Ura.ru.
«На самом деле это жесткий мужик, который всех строит — съемочную площадку, зрителей, игроков. Перед съемками у нас был инструктаж, где рассказывали, как себя вести. Потом в гримерку зашел Якубович и спросил: «Вы помните, что вам сказали перед игрой?», мы отвечаем — «Помним!». «Все хорошо запомнили?» — «Все!». «А теперь все забудьте: есть только одно правило — здесь рулит Якубович».