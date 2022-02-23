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23 минуты назад

Слава удалила фото с обнаженной грудью из-за атаки хейтеров

Ирина Лебедева

Певица удалила из инстаграма свою фотографию с обнаженной грудью. Таким постом звезда решила поздравить мужчин с 3-м февраля.

Слава удалила фото с обнаженной грудью из-за атаки хейтеров
Фото: InstagramInstagram

«Чем привлечь внимание к словам? Думаю, так! Дорогие, любимые наши мужчины, с 23-м! Я желаю от всего сердца, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах не нужно было нас ни от чего защищать (ну, может, только от непогоды). Пусть процветает добро, любовь, а самое главное — МИР ВО ВСЕМ МИРЕ!», — подписала снимок исполнительница.

Хейтеры тут же уцепились за «обнаженку» и начали строчить оскорбительные комментарии. В итоге Слава не выдержала.

«Столько гадости на меня вылилось за этот пост. Я его удалила, потому что переживаю из-за этого», — призналась она.

Звезда не ожидала подобной реакции у пользователей интернета.

«Все настроение испортили, уроды, глаза краснючие (наревелась), и так все тяжело, телек смотреть невозможно, пытаемся поднимать вам настроение. Думаете, легко веселиться и прыгать, когда такое в мире происходит?» - эмоционально обратилась к подписчикам певица.

После Нового года звезда жаловалась, что во время праздников набрала целых 10 килограммов. Но совсем недавно певица радостно сообщила, что ей удалось скинуть лишнее. Похудеть в срочном порядке пришлось ради съемок нового клипа, ведь Слава участвовала в откровенных сценах.

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