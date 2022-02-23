Слава удалила фото с обнаженной грудью из-за атаки хейтеров

«Чем привлечь внимание к словам? Думаю, так! Дорогие, любимые наши мужчины, с 23-м! Я желаю от всего сердца, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах не нужно было нас ни от чего защищать (ну, может, только от непогоды). Пусть процветает добро, любовь, а самое главное — МИР ВО ВСЕМ МИРЕ!», — подписала снимок исполнительница.