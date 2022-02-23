У Стриженовой заметили признаки опасного заболевания

Актрисе и телеведущей Екатерине Стриженовой за 50. И недавно на видео, которое Екатерина выложила в инстаграме, публика заметила, что у звезды отекли ноги и выделяются вены.
Медикам такие признаки говорят о начале серьезной болезни.
«Выступающие вены, прежде всего, говорят о варикозной болезни. Отечность и припухлость — это есть прямые продолжения варикозной болезни. А что надо делать — так это подобрать себе нормальный компрессионный трикотаж, и можно достаточно надолго о недомогании забыть», — объяснил врач Алексей Хухрев в интервью порталу Blitz+.
Доктор посоветовал телеведущей срочно обратиться к специалистам. Запущенный варикоз – а болезнь может развиваться достаточно быстро – приводить к возникновению трофические язв и тромбофлебит. Тромбофлебит лечится очень плохо, и может закончиться закупоркой тромбом и летальным исходом.
Весной прошлого года Екатерина Стриженова крайне неудачно споткнулась и упала прямо в эфире телепрограммы «Время покажет». Ведущая сломала руку и была госпитализирована прямо со съемок.
Перелом случился не самый легкий, некоторое время Стриженовой пришлось полежать в клинике, потом посидеть дома.