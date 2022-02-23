У Стриженовой заметили признаки опасного заболевания

«Выступающие вены, прежде всего, говорят о варикозной болезни. Отечность и припухлость — это есть прямые продолжения варикозной болезни. А что надо делать — так это подобрать себе нормальный компрессионный трикотаж, и можно достаточно надолго о недомогании забыть», — объяснил врач Алексей Хухрев в интервью порталу Blitz+.