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19 минут назад

Врач заметил у Стриженовой признаки опасного заболевания

Ирина Лебедева

Актрисе и телеведущей Екатерине Стриженовой за 50. И недавно на видео, которое Екатерина выложила в инстаграме, публика заметила, что у звезды отекли ноги и выделяются вены.

У Стриженовой заметили признаки опасного заболевания
Фото: InstagramInstagram

Медикам такие признаки говорят о начале серьезной болезни.

«Выступающие вены, прежде всего, говорят о варикозной болезни. Отечность и припухлость — это есть прямые продолжения варикозной болезни. А что надо делать — так это подобрать себе нормальный компрессионный трикотаж, и можно достаточно надолго о недомогании забыть», — объяснил врач Алексей Хухрев в интервью порталу Blitz+.

Доктор посоветовал телеведущей срочно обратиться к специалистам. Запущенный варикоз – а болезнь может развиваться достаточно быстро – приводить к возникновению трофические язв и тромбофлебит. Тромбофлебит лечится очень плохо, и может закончиться закупоркой тромбом и летальным исходом.

Весной прошлого года Екатерина Стриженова крайне неудачно споткнулась и упала прямо в эфире телепрограммы «Время покажет». Ведущая сломала руку и была госпитализирована прямо со съемок.

Стриженова устроила скандал из-за штампа в паспорте

Перелом случился не самый легкий, некоторое время Стриженовой пришлось полежать в клинике, потом посидеть дома.

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