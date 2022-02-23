Юдашкин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Валентин Юдашкин - из тех советских и российских звезд, кто в свое время честно отслужил положенные годы в армии. И сегодня он опубликовал на своей страничке в инстаграме поздравления с 23-м февраля.
«Поздравляю всех с Днем защитника Отечества!» - подписал он фотографию, на которой он и супруга готовятся поднять бокалы в честь защитников Родины. На заднем плане снимка – богатый интерьер загородного особняка знаменитого модельера.
Подписчики в ответ тоже поздравили Юдашкина
«С праздником, гений утонченного образа! Здоровья Вам и мирного неба над головой!», «С праздником, дорогой Валентин! Здоровья вам и благополучия».
Валентин Юдашкин уже много лет борется с онкологическим заболеванием. Еще в 2016 году модельер обратился к врачам по поводу плохого самочувствия. Итог обследования был шокирующим: рак пищевода, опухоль в почке, а также метастазы в головном мозге.