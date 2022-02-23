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42 минуты назад

Юдашкин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Ирина Лебедева

Валентин Юдашкин - из тех советских и российских звезд, кто в свое время честно отслужил положенные годы в армии. И сегодня он опубликовал на своей страничке в инстаграме поздравления с 23-м февраля.

Юдашкин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Фото: InstagramInstagram

«Поздравляю всех с Днем защитника Отечества!» - подписал он фотографию, на которой он и супруга готовятся поднять бокалы в честь защитников Родины. На заднем плане снимка – богатый интерьер загородного особняка знаменитого модельера.

Подписчики в ответ тоже поздравили Юдашкина

«С праздником, гений утонченного образа! Здоровья Вам и мирного неба над головой!», «С праздником, дорогой Валентин! Здоровья вам и благополучия».

Валентин Юдашкин уже много лет борется с онкологическим заболеванием. Еще в 2016 году модельер обратился к врачам по поводу плохого самочувствия. Итог обследования был шокирующим: рак пищевода, опухоль в почке, а также метастазы в головном мозге.

Поклонники сочли Юдашкина сильно похудевшим

Всемирно известным дизайнером занимались лучшие медики. Его прооперировали, сделали несколько курсов химиотерапии. Казалось, болезнь удалось остановить. Но полного излечения не произошло. И год за годом недуг проявляет себя.
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