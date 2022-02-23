Асмус: «У меня снова сорван голос!»

Кристина Асмус попала в неприятную ситуацию. Звезда почти полностью лишилась голоса. А актрисе обязательно нужно было озвучивать фильм «Хочу замуж», поскольку его премьера должна была состояться на следующий день

Фото: Instagram Instagram

Об этой неприятности Кристина рассказала в своем инстаграме. Она выложила видеоролик, где видно, что она хрипит и еле-еле произносит слова.

«У меня снова сорван голос! После пула тяжелых спектаклей. Но самое смешное, что я сейчас на Мосфильме, приехала на озвучку, мать его! Без голоса», — сообщила Асмус.

Актриса показала, как прямо на Мосфильм вызвали врача, который должен сделать уколы и прочие необходимые процедуры. Эти манипуляции должны были вернуть Кристине возможность разговаривать