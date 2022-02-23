Асмус: «У меня снова сорван голос!»

Кристина Асмус попала в неприятную ситуацию. Звезда почти полностью лишилась голоса. А актрисе обязательно нужно было озвучивать фильм «Хочу замуж», поскольку его премьера должна была состояться на следующий день
Об этой неприятности Кристина рассказала в своем инстаграме. Она выложила видеоролик, где видно, что она хрипит и еле-еле произносит слова.
«У меня снова сорван голос! После пула тяжелых спектаклей. Но самое смешное, что я сейчас на Мосфильме, приехала на озвучку, мать его! Без голоса», — сообщила Асмус.
Актриса показала, как прямо на Мосфильм вызвали врача, который должен сделать уколы и прочие необходимые процедуры. Эти манипуляции должны были вернуть Кристине возможность разговаривать
Актриса Кристина Асмус опубликовала провокационный снимок с новым бойфрендом. Она показала фото в своем Instagram-аккаунте. На снимке Асмус и ее новый избранник стоят полуобнаженные, обнимаясь друг с другом. Лица мужчины не видно. Известно, что пара состоит в отношениях около года, но актриса не называет имя нового избранника. Некоторые подумали, что Асмус намеренно выложила откровенный снимок, и на самом деле это фотография со съемок нового фильма.