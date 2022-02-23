Потехин ответил назвавшему его «подонком» Кушанашвили

«Отар такой человек... Когда мы встречались, он всегда говорил нам, что мы подонки. Он постоянно был в угаре. Это 1998 год. У нас шли постоянные концерты. Мы тогда все вместе зажигали. У него такие остались впечатления от работы с нами. Отдыхали мы действительно хорошо. Отар прыгнул в толпу, а все разошлись. Он со всего маха ударился о бетон. Его откачивали, задержав концерт. Отар на самом деле ничего удивительного не сказал о нас. Он — сказочник, человек настроения. Ему только книжки писать. Его порой заносит. Видимо, плохое было у него настроение», - сообщил музыкант.