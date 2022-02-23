Потехин ответил назвавшему его «подонком» Кушанашвили

Недавно скандальный журналист Отар Кушанашвили рассказал о том, как, якобы, музыканты группы «Руки Вверх!» обманывали зрителей. Вплоть до того, что гитары у них были нарисованы на картонке. Отар назвал Алексея Потехина и Сергея Жукова «подонками», - информирует СтарХит.
Алексей Потехин очень спокойно прокомментировал слова журналиста. Он рассказал, что для того характерно подобное поведение.
«Отар такой человек... Когда мы встречались, он всегда говорил нам, что мы подонки. Он постоянно был в угаре. Это 1998 год. У нас шли постоянные концерты. Мы тогда все вместе зажигали. У него такие остались впечатления от работы с нами. Отдыхали мы действительно хорошо. Отар прыгнул в толпу, а все разошлись. Он со всего маха ударился о бетон. Его откачивали, задержав концерт. Отар на самом деле ничего удивительного не сказал о нас. Он — сказочник, человек настроения. Ему только книжки писать. Его порой заносит. Видимо, плохое было у него настроение», - сообщил музыкант.
Кушанашвили заявил, что ранее работал вместе с группой поп-музыканта Сергея Жукова на концертах. По словам телеведущего, артисты «возили с собой нарисованные клавиши».
Журналист утверждает, что Жуков и еще один участник коллектива Алексей Потехин «били по картонке», изображая таким образом игру на синтезаторе. Он также рассказал о случае, когда картонная конструкция не выдержала и упала.