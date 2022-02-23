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29 минут назад

Жена Александра Кузьмина попросила Малахова о помощи

Ирина Лебедева

Андрей Малахов готов помочь младшему брату музыканта Владимира Кузьмина Александру Кузьмину вылечиться от алкогольной зависимости. Об этом телеведущего попросила Наталья, супруга Александра.

Жена Александра Кузьмина попросила Малахова о помощи
Фото: InstagramInstagram

Александр Кузьмин, как и его брат Владимир – музыкант. Ранее братья дружили, даже выступали вместе в легендарной группе «Динамик». Но в последние годы отношения испортились, и они практически не общаются, пишет «Собеседник».

Александр женат на своем концертном директоре Наталье. Именно она пришла в студию шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», где со слезами рассказала, что муж в последнее время сильно много пьет и даже стал агрессивным по отношению к ней.

«Я обратилась к Андрею Малахову, чтобы спасти своего супруга. В этой ситуации мне было не до стеснений. Я люблю своего мужа. Андрей Малахов предложил Саше реабилитацию в Таиланде. Мы от нее не откажемся. Здесь нужен комплекс: поддержка общества, партнерство с любимым человеком… Мы с Сашей на верном пути», - говорит женщина.

Сам же Кузьмин-младший сообщил журналистам «Собеседника», что выпивает он не часто, и реабилитация в Таиланде ему ни к чему.

«Я готов поехать туда отдохнуть, а в реабилитации пока необходимости не вижу».

Александр Кузьмин рассказал, что однажды Алла Пугачева подарила его брату автомобиль. Вскоре между Кузьминым и Пугачевой отношения разладились, и она забрала авто. Тогда Кузьмин собрал сумму, равную стоимости машины, привез певице и потребовал отдать ему ключи от жигулей. Та отказалась. Тогда музыкант вошел в ванную, выбросил деньги в унитаз и ушел, хлопнув дверью.

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