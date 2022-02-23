Гузеева перебила посуду на дне рождения друга

Лариса Гузеева в последнее время не раз публично жаловалась на последствия перенесенного коронавируса. В частности, на приступы немотивированной агрессии. Отвести душу телеведущая недавно смогла на дне рождения своего друга. Гневаться на веселом празднике Гузеевой вряд ли пришлось, но с посудой она расправилась лихо.

Актеру Эвклиду Кюрдзидису исполнилось 54 года, он отмечал именины в одном из столичных ресторанов. Среди друзей и коллег была и Лариса Гузеева.

Телесваха в сторис инстаграма выложила видеоотчет с праздника. Показала дружеское застолье, видно, как гости музицируют, с воодушевлением танцуют сиртаки. А потом начинается что-то странное.

Гузеева с одну за одной швыряет тарелки на пол, они разбиваются. Когда «подручный материал» заканчивается, для Ларисы приносят следующую стопку посуды. Весь пол, где танцуют гости виновника торжества, покрывается осколками. Видно, что это занятие доставляет телесвахе искреннее удовольствие.