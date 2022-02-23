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53 минуты назад

Гузеева перебила посуду на дне рождения друга

Ирина Лебедева

Лариса Гузеева в последнее время не раз публично жаловалась на последствия перенесенного коронавируса. В частности, на приступы немотивированной агрессии. Отвести душу телеведущая недавно смогла на дне рождения своего друга. Гневаться на веселом празднике Гузеевой вряд ли пришлось, но с посудой она расправилась лихо.

Гузеева перебила посуду на дне рождения друга
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Актеру Эвклиду Кюрдзидису исполнилось 54 года, он отмечал именины в одном из столичных ресторанов. Среди друзей и коллег была и Лариса Гузеева.

Телесваха в сторис инстаграма выложила видеоотчет с праздника. Показала дружеское застолье, видно, как гости музицируют, с воодушевлением танцуют сиртаки. А потом начинается что-то странное.

Гузеева с одну за одной швыряет тарелки на пол, они разбиваются. Когда «подручный материал» заканчивается, для Ларисы приносят следующую стопку посуды. Весь пол, где танцуют гости виновника торжества, покрывается осколками. Видно, что это занятие доставляет телесвахе искреннее удовольствие.

Лариса Гузеева прошлой осенью тяжело переболела коронавирусом. С серьезным поражением легких телеведущая лежала в реанимации, была на кислороде и провела в больнице почти месяц. Но пребыванием в клинике все не закончилось. Уже после выписки Гузеева жаловалась на перепады настроения и проблемы с внешностью. А теперь, спустя несколько месяцев, артистку постигла новая беда – она начала лысеть.

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