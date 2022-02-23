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15 минут назад

Каменских обвинили в бегстве за рубеж в момент кризиса на Украине

Ирина Лебедева

Настя Каменских, украинская певица, вместе с супругом Алексеем Потапенко (Настя и Потап), рассказала своим подписчикам, что уехала отдыхать в Испанию. Певица обозначила свой вояж как заранее запланированную поездку из составленного ей списка желаний. И пообещала в ближайшее время представить новую песню.

Каменских обвинили в бегстве за рубеж
Фото: InstagramInstagram

«Давно я ждала и планировала по минутам эту поездку. Все ради того, чтобы воплощать в жизнь давно запланированный to-do list. В ближайшее время готовлю для вас много интересного. Совсем скоро подарю вам мою новую премьеру».

Однако фолловеры обратили внимание на то, что певица покинула пределы Украины в самое проблемное для страны время. Кроме того, стало известно, что пара забрала с собой родителей.

Подписчики разгневались и обвинили Настю в том, что она обещает «песню подарить, находясь «за бугром», пока жители Украины остаются дома «на нервах», да еще и пишет в микроблоге посты на русском языке.

«Настя удаляет комменты о том, что они с Потапом и мамашками сбежали в Мадрид. Мой второй аккаунт уже забанила», «Ой, видно вы в Украине. Мы вместе переживаем эти тяжелые времена. Держимся вместе. Мы в вас не разочарованы. Крысы есть крысы».

Впрочем, многие считают, что Каменских, даже если и уехала не в отпуск, а на долгий период времени, поступила правильно.

«Просто завидуют, каждый из них бы сбежал, но бомжуют и не могут себе позволить».

В интервью «Стархиту» Каменских призналась, что 2021 год прошел для нее очень тяжело: она потеряла отца, переболела коронавирусом, ее гастрольный тур пришлось отложить на неопределенный срок. В какой-то момент проблем навалилось столько, что певица попала в больницу
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