Лариса Гузеева рассказала, как сорвала спектакль из-за алкоголя

Лариса Гузеева призналась, что несколько лет боролась с алкоголизмом. По словам телеведущей, она начала употреблять спиртное вместе с первым мужем.

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«Я пила так, что аж люстры качались», - заявила Гузеева в эфире телешоу «Давай поженимся!».

Телеведущая призналась, что несколько лет боролась с алкоголизмом. Она начала употреблять спиртное вместе с первым супругом, уточнила Лариса.

Она рассказала, что было погано и грязно, просыпаясь утром от дикого похмелья. При этом теледиве казалось, что она может победить алкогольную зависимость в любую минуту.

«Много раз говорила себе: "Больше ни капли!" Но все повторялось снова и снова», - добавила Гузеева.

В итоге знаменитость поняла, что у нее «крыша едет» от такого образа жизни.

Лариса вспомнила, как однажды вышла на сцену театра в нетрезвом состоянии. В какой-то момент актриса подумала: «Дай-ка я упаду». После чего она действительно упала.

«Я как-то покатилась, какую-то отсебятину стала нести», - добавила Гузеева. В зале театра повисло напряжение, а артистка в этот момент думала, что гениально играет.